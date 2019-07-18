Бывший форвард "Зенита" Рондон прошел медосмотр в "Далянь Ифан"

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон прошел медицинское обследование в "Далянь Ифан", утверждает Sky Sports.

Инициатором трансфера стал новый главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес, который работал с Рондоном в "Ньюкасле", где венесуэлец выступал в прошедшем сезоне на правах аренды.

Напомним, что до переезда в Англию Рондон выступал в чемпионате России сначала в составах "Рубина" (с 2012 по 2014 годы), а потом – "Зенита"​ (в 2014 и 2015 годах). Отметим, что в китайском чемпионате уже несколько лет играет еще один экс-игрок клуба из Санкт-Петербурга – форвард Халк​, который уехал в "Шанхай" в 2016 году.

В прошедшем сезоне Рондон выступал на правах аренды в "Ньюкасле". Форвард провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

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