Бывший форвард "Зенита" Рондон перешел в "Далянь Ифан"

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон официально перешел в "Далянь Ифан", сообщается на официальном сайте английского клуба.

Контракт футболиста с китайским клубом будет действовать до 31 декабря 2022 года. Однако стоимость трансфера не уточняется. Инициатором трансфера стал новый главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес, который работал с Рондоном в "Ньюкасле", где нападающий выступал в прошедшем сезоне на правах аренды.

До переезда в Англию Рондон выступал в чемпионате России сначала в составах "Рубина" (с 2012 по 2014 годы), а потом – "Зенита"​ (в 2014 и 2015 годах).

В прошлом сезоне 29-летний Рондон выступал на правах аренды в "Ньюкасле". Форвард провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 15 миллионов евро.