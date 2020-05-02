Бывший ассистент Моуринью считает, что Месси может перейти в «Интер»

Экс-ассистент Жозе Моуринью в «Интере» Жозе Мораиш высказал мнение, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может перейти в миланский клуб. Специалист отметил, что на это может повлиять вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти.

— Я считаю, что это возможно, — цитирует beIN Sports. — Знаете, почему? Потому что у них есть Дзанетти. Дзанетти — это фактор притяжения для аргентинских игроков. Думаю, что он способен привлечь таких игроков, как Месси, если он думает о новом вызове. Когда аргентинец переходит в «Интер», он словно чувствует, что возвращается домой. «Интер» по-особому приветствует аргентинских игроков, вероятно, именно из-за наличия Дзанетти. Все аргентинцы, перешедшие в «Интер» — экстраординарные игроки, которые принесли успех этому клубу. Уверен, что Месси может стать одним из них.

32-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 31 матч за «Барселону» и забил 24 мяча при 16 голевых передачах.