Бразильский форвард Маркиньюс перешел в «Ференцварош» Черчесова

«Ференцварош» объявил о переходе бразильского форварда Маркиньюса. Ранее он выступал за болгарский «Ботев» в аренде из «Атлетику Минейру».

Детали сделки не разглашаются. 22-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за «Ботев» в чемпионате Болгарии и один в Кубке страны. В его активе шесть голов и четыре голевые передачи.

Transfermarkt оценивает игрока в 3,8 миллиона евро. Главным тренером «Ференцвароша» является российский специалист Станислав Черчесов.

«Фради» занимают первое место в чемпионате Венгрии, набрав 41 очков в 20 матчах.