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Сегодня, 20:18

Месхи и Маркин стали игроками «Кубани»

Игорь Рабинер
Обозреватель

«Кубань» на своем официальном сайте объявила о переходе двух игроков.

Клуб подписал контракт с 17-летним полузащитником Георгием Месхи. Трудовое соглашение с игроком рассчитано на полтора года. Новичок получит 90-й номер. Имеет двойное гражданство России и Германии. С 2019 по 2021 годы выступал за юношескую команду немецкого «Галлешера». В Бундеслиге U-17 провел за это время 14 матчей.

Вторым новичком стал нападающий Михаил Маркин. Контракт 28-летнего игрока рассчитан до конца сезона. Он будет выступать под 99-м номером. Последним его клубом было «Торпедо» (четыре матча, один гол).

Кроме того, «Кубань» объявила, что команду покидает полузащитник Ника Гиголаев.

Источник: https://pfckuban.ru/news/kuban-podpisala-kontrakt-s-georgiem-meskhi/

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