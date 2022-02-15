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Сегодня, 02:47

«Ювентус» и «Барселона» претендуют на Денайера

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Лиона» Джейсон Денайер может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По информации Nieuwsblad.be, «Ювентус» и «Барселона» заинтересованы в подписании 26-летнего бельгийца. Действующий контракт игрока рассчитан до конца этого сезона.

В этом сезон Денайер сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

Ранее бельгийский защитник выступал за «Манчестер Сити», «Сандерленд», «Селтик» и «Галатасарай». На его счету победы в чемпионате и Кубке Турции, а также победы в Кубке Шотландии и чемпионате Шотландии.

Джейсон Денайер
ФК Барселона
ФК Ювентус
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