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«Бранн» арендовал голкипера «Шальке» Ферманна

11:22
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Вратарь «Шальке» Ральф Ферманн перешел на правах аренды в норвежский «Бранн», сообщает официальный Twitter немецкого клуба. Соглашение рассчитано до 30 июня.

В текущем сезоне 31-летний немец выступал в аренде за «Норвич». В составе английской команды он провел три матча во всех турнирах, пропустив три мяча.

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