«Бранн» арендовал голкипера «Шальке» Ферманна

Вратарь «Шальке» Ральф Ферманн перешел на правах аренды в норвежский «Бранн», сообщает официальный Twitter немецкого клуба. Соглашение рассчитано до 30 июня.

Confirmed: Ralf #F?hrmann has joined @skbrann on loan until 30th June.



Best of luck in Norway, Ralle! #S04 | ??? | #WirLebenDich — FC Schalke 04 (@s04_en) March 10, 2020

В текущем сезоне 31-летний немец выступал в аренде за «Норвич». В составе английской команды он провел три матча во всех турнирах, пропустив три мяча.