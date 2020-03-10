«Бранн» арендовал голкипера «Шальке» Ферманна
11:22
Вратарь «Шальке» Ральф Ферманн перешел на правах аренды в норвежский «Бранн», сообщает официальный Twitter немецкого клуба. Соглашение рассчитано до 30 июня.
Confirmed: Ralf #F?hrmann has joined @skbrann on loan until 30th June.— FC Schalke 04 (@s04_en) March 10, 2020
Best of luck in Norway, Ralle! #S04 | ??? | #WirLebenDich
В текущем сезоне 31-летний немец выступал в аренде за «Норвич». В составе английской команды он провел три матча во всех турнирах, пропустив три мяча.