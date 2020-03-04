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«Боруссия» заплатит 35 миллионов евро за 16-летнего англичанина

10:09
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Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем перейдет в дортмундскую «Боруссию», сообщают немецкие СМИ.

По данным Sport Bild, немецкий клуб договорился об условиях контракта с игроком. Также указано, что «Боруссия» заплатит за него 35 миллионов евро, что станет новым клубным рекордом. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов. Самым дорогая покупка в истории клуба — Матс Хуммельс, за которого заплатили 30,5 млн евро.

16-летний футболист в текущем сезоне провел 34 матча за «Бирмингем» и забил четыре мяча при трех голевых передачах.

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