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Сегодня, 06:58

«МЮ» надеется, что «Барселона» снизит цену на де Йонга

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может продолжить карьеру в Англии, сообщает Guardian.

По сведениям источника, на 25-летнего голландца претендует «Манчестер Юнайтед». При этом манкунианцы надеются, что каталонский клуб снизит запрашиваемую цену на игрока, которая составляет 85 млн евро.

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей за «Барселону», в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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