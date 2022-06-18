«МЮ» надеется, что «Барселона» снизит цену на де Йонга

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может продолжить карьеру в Англии, сообщает Guardian.

По сведениям источника, на 25-летнего голландца претендует «Манчестер Юнайтед». При этом манкунианцы надеются, что каталонский клуб снизит запрашиваемую цену на игрока, которая составляет 85 млн евро.

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей за «Барселону», в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до 30 июня 2026 года.