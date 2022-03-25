«Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Рома» присматриваются к Верратти

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может перейти в другой клуб.

Как сообщает Fichajes, «Манчестер Юнайтед» входит в число команд, заинтересованных в футболисте. «Интер» и «Рома» также рассматривают возможность приобретения итальянского игрока, который оценивается французскими клубом примерно в 55 миллионов евро.

Контракт Верратти с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу.