«Бешикташ» хочет подписать Гюнтера из «Вероны». Агент предлагал игрока клубам РПЛ

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летним немцем интересуется «Бешикташ». Ранее сообщалось, что агент предлагал игрока клубам РПЛ.

Гюнтер выступает за «Верону» с 2019 года. Всего он провел 105 матчей в составе итальянского клуба, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами. Контракт 28-летнего футболиста с «Вероной» рассчитан до июня 2025 года.