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Сегодня, 06:51

Беллингем согласовал личные условия контракта с «Реалом»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем близок к переходу в «Реал», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, мадридский клуб уже согласовал с 19-летним англичанином условия личного контракта, однако сделка будет подписана после завершения сезона в Германии, где дортмундцы могут стать чемпионами. Сумма трансфера составит 100 млн евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Беллингем провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Джуд Беллингем
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