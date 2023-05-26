Браим Диас не войдет в сделку «Реала» по трансферу Беллингема. Игрок хочет остаться в «Милане»

Полузащитник «Реала» Браим Диас, арендованный «Миланом», не будет включен в сделку по трансферу полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, дортмундский клуб не заинтересован в 23-летнем испанце. Также сам футболист хотел бы остаться в «Милане» после окончания аренды.

В текущем сезоне Диас провел 43 матча, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.