Баженов и Горбанец перешли в "Долгопрудный"

ФК "Долгопрудный" на своем официальном сайте сообщил о переходе нескольких новичков.

34-летний нападающий Никита Баженов в последнее время выступал за казахстанский "Окжетпес". Также выступал за "Сатурн", "Спартак" и "Томь". Ранее он уже защищал цвета "Долгопрудного" - провел 13 матчей за команду и забил девять мячей.

33-летний полузащитник Андрей Горбанец - чемпион России в составе "Рубина". В последнее время выступал за "Ротор". Также играл за "Сатурн", "Сибирь", "Краснодар", "Мордовию", "Томь", "Урал", тульский "Арсенал" и "Тараз".

19-летний защитник Станислав Каракоз перешел из "Чертаново". В сезоне-2017/18 он играл за "Анжи-2".

19-летний вратарь Амир Фаттахов - воспитанник "Зенита", выступал за молодежную команду сине-бело-голубых.

Кроме того, 19-летний полузащитник Гиоргий Бабунаишвили, ранее выступавший за "Долгопрудный-2", был переведен в основную команду.

"Долгопрудный" занимает шестое место в зоне "Запад" Олимп-ПФЛ - 22 очка в 15 матчах.