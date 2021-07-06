«Байер» интересуется Кабаком из «Шальке»
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Защитник «Шальке» Озан Кабак покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 21-летним турком интересуется «Байер». «Шальке» по итогам сезона вылетел из бундеслиги.
С янваля 2021 года Кабак провел в аренде в «Ливерпуле». На его счету 13 матчей за английский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.
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