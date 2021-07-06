«Байер» интересуется Кабаком из «Шальке»

Защитник «Шальке» Озан Кабак покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 21-летним турком интересуется «Байер». «Шальке» по итогам сезона вылетел из бундеслиги.

С янваля 2021 года Кабак провел в аренде в «Ливерпуле». На его счету 13 матчей за английский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.