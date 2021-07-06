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«Алавес» арендует Пеллистри у «Манчестер Юнайтед» еще на один сезон

00:12
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Факундо Пеллистри проведет сезон в Испании, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 19-летнего уругвайца арендует «Алавес», за который игрок выступал в сезоне-2020/21.

Пеллистри выступает за «Манчестер Юнайтед» с октября 2020 года. В январе 2021-го футболиста арендовал «Алавес». В составе испанской команды Пеллистри провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.

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Сергей Разин все материалы автора

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