«Байер» готов предложить 18 миллионов за Азмуна. На форварда также претендует «Рома»

«Байер» из Леверкузена и «Рома» заинтересованы в нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне, сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что немецкий клуб предложил 18 миллионов евро и ждет ответа от «Зенита». «Рома» же хочет произвести обмен игроками.

26-летний Азмун в прошлом сезоне сыграл в 24 матчах РПЛ, забил 19 мячей и сделал 6 голевых передачах.

Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость иранца в 25 миллионов евро.