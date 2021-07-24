«Байер» готов предложить 18 миллионов за Азмуна. На форварда также претендует «Рома»
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«Байер» из Леверкузена и «Рома» заинтересованы в нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне, сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.
Отмечается, что немецкий клуб предложил 18 миллионов евро и ждет ответа от «Зенита». «Рома» же хочет произвести обмен игроками.
26-летний Азмун в прошлом сезоне сыграл в 24 матчах РПЛ, забил 19 мячей и сделал 6 голевых передачах.
Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость иранца в 25 миллионов евро.
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