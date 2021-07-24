Экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану близок к переходу в «Гремиу»

Бывший форвард «Спартак» Луиз Адриану может стать игроком «Гремиу», сообщает Goal.com. Сейчас он выступает за «Палмейрас».

По данным источника, игрок согласовал с клубом условия личного контракта. Теперь для перехода необходимо, чтобы клубы договорились между собой. Указано также, что в случае перехода нападающий станет вторым среди самых высокооплачиваемых игроков команды. Больше зарабатывает только Дуглас Коста.

34-летний нападающий в текущем сезоне провел 20 матчей за «Палмейрас» и забил три мяча при четырех голевых передачах. За «Спартак» он выступал с 2017 по 2019 год и выиграл с командой чемпионат России и Суперкубок страны.