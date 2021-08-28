«Бавария» предложила «Лейпцигу» 16 миллионов евро за Забитцера
«Бавария» сделала предложение «Лейпцигу» по трансферу полузащитника Марселя Забитцера, сообщает 28 августа Bild.
По данным источника, за игрока предложили 16 миллионов евро. «Бавария» уже достигла договоренности с игроком. Осталось договориться с клубом о сумме отступных.
Контракт Забитцера истекает 30 июня 2022 года. 27-летний австриец в текущем сезоне провел два матча за «Лейпциг». Transfermarkt оценивает его в 42 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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