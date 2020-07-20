«Бавария» подпишет 16-летнего вингера «Вест Хэма»
08:48
Форвард «Вест Хэма» Бенисио Бейкер-Боэйти близок к переходу в «Баварию», сообщает The Sun.
По сведениям источника, 16-летний англичанин не хочет продлевать контракт с лондонским клубом и намерен найти другую команду. Скауты «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «ПСЖ» просматривали игрока, однако ближе всего к подписанию вингера оказалась «Бавария».
Сам игрок стремится присоединиться к английским подросткам, которые уехали заграницу.
В сезоне-2019/2 Бейкер-Боэйти провел 17 матчей в АПЛ U18 17 матчей и забил два гола.
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