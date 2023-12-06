«Бавария» объявила о переходе полузащитника «Гранады» Сарагосы

Вингер «Гранады» Брайан Сарагоса продолжит карьеру в «Баварии», сообщает пресс-служба мюнхенцев.

22-летний испанец присоединится к новому клубу в сезоне-2024/25. Он подписал контракт до 2029 года.

«Брайан Сарагоса – уникальный, очень быстрый и чрезвычайно маневренный нападающий, которого можно использовать на обоих флангах. Он непредсказуем, опасен для ворот и очень хорош в ситуациях один на один. В этом году он уже дебютировал за взрослую сборную Испании и обладает очень большим потенциалом. Брайан – один из лучших игроков Испании, и уже давно был на наших радарах.

Мы желаем ему успехов в оставшейся части сезона с «Гранадой» и с нетерпением ждем, когда он присоединится к нам летом», – прокомментировал переход спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд.

В текущем сезоне Сарагоса провел 14 матчей за «Гранаду», забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.