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Сегодня, 10:32

«Бавария» подпишет вингера «Гранады» Сарагосу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Гранады» Брайан Сарагоса продолжит карьеру в «Баварии», утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок уже прошел первую часть медицинского обследования. Мюнхенцы заплатят за 22-летнего испанца 15 миллионов евро, но отправят его в обратную аренду в «Гранаду» до конца сезона.

В текущем сезоне Сарагоса провел 14 матчей за «Гранаду», забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Гранада
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