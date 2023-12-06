«Бавария» подпишет вингера «Гранады» Сарагосу

Полузащитник «Гранады» Брайан Сарагоса продолжит карьеру в «Баварии», утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок уже прошел первую часть медицинского обследования. Мюнхенцы заплатят за 22-летнего испанца 15 миллионов евро, но отправят его в обратную аренду в «Гранаду» до конца сезона.

В текущем сезоне Сарагоса провел 14 матчей за «Гранаду», забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.