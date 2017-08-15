"Барселона" выплатит более 200 миллионов евро за Коутинью и Дембеле?

После первого матча за Суперкубок Испании "Барселона" – "Реал" (1:3) руководство каталонского клуба приняло решение уже в ближайшее время оформить трансферы полузащитников Филиппе Коутинью ("Ливерпуль") и Усмана Дембеле ("Боруссия" Д). Как утверждает Sport, сине-гранатовые готовы заплатить за каждого из хавбеков более 100 миллионов евро.
Отмечается, что Дембеле и Коутинью могут стать игроками "Барселоны" до начала чемпионата Испании, который стартует на этих выходных.
ValeraK
У начальника части спрашивают, откуда дембель.
18:03
marksan
Serge Barsonskiy_____ Наверно у нас! Ведь мы такие дотошные...
10:25
marksan
А в чём проблема? 202 от Неймара и уже перекрывается!
10:24
Serge Barsonskiy
СЭ что за новости со знаком "?" ? Вы у кого спрашиваете?
10:06