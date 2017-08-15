"Барселона" выплатит более 200 миллионов евро за Коутинью и Дембеле?

После первого матча за Суперкубок Испании "Барселона" – "Реал" (1:3) руководство каталонского клуба приняло решение уже в ближайшее время оформить трансферы полузащитников Филиппе Коутинью ("Ливерпуль") и Усмана Дембеле ("Боруссия" Д). Как утверждает Sport, сине-гранатовые готовы заплатить за каждого из хавбеков более 100 миллионов евро.

Отмечается, что Дембеле и Коутинью могут стать игроками "Барселоны" до начала чемпионата Испании, который стартует на этих выходных.