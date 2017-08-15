09:01 | Футбол — Трансферы

"Барселона" выплатит более 200 миллионов евро за Коутинью и Дембеле?

4

После первого матча за Суперкубок Испании "Барселона""Реал" (1:3) руководство каталонского клуба приняло решение уже в ближайшее время оформить трансферы полузащитников Филиппе Коутинью ("Ливерпуль") и Усмана Дембеле ("Боруссия" Д). Как утверждает Sport, сине-гранатовые готовы заплатить за каждого из хавбеков более 100 миллионов евро.

Отмечается, что Дембеле и Коутинью могут стать игроками "Барселоны" до начала чемпионата Испании, который стартует на этих выходных.

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

ValeraK

У начальника части спрашивают, откуда дембель.

18:03

marksan

Serge Barsonskiy_____ Наверно у нас! Ведь мы такие дотошные...

10:25

marksan

А в чём проблема? 202 от Неймара и уже перекрывается!

10:24

Serge Barsonskiy

СЭ что за новости со знаком "?" ? Вы у кого спрашиваете?

10:06