«Барселона» хочет подписать Кунде в качестве будущей замены Пике

«Барселона» намерена подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает AS.

В трансфере заинтересован главный тренер каталонцев Хави. Испанский специалист сомневается, что защитник клуба Жерар Пике будет в состоянии отыграть без травм весь следующий сезон.

В текущем сезоне Кунде провел за «Севилью» 41 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт 23-летнего защитника истекает в июне 2024 года. Его стоимость, согласно порталу Transfermarkt составляет 60 миллионов евро.