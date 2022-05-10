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Сегодня, 17:17

«Барселона» хочет подписать Кунде в качестве будущей замены Пике

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«Барселона» намерена подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает AS.

В трансфере заинтересован главный тренер каталонцев Хави. Испанский специалист сомневается, что защитник клуба Жерар Пике будет в состоянии отыграть без травм весь следующий сезон.

В текущем сезоне Кунде провел за «Севилью» 41 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт 23-летнего защитника истекает в июне 2024 года. Его стоимость, согласно порталу Transfermarkt составляет 60 миллионов евро.

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