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Сегодня, 17:07

Габриэл Жезус близок к переходу в «Арсенал». На решение повлиял потенциальный трансфер Холанна

«Арсенал» может подписать Габриэла Жезуса
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Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус близок к переходу в «Арсенал», сообщает Sport.es.

25-летний бразилец изъявил желание сменить клуб, так как хочет получать больше игрового времени. Жезус считает, что после потенциального переезда в Манчестер форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, он займет место на скамейке запасных.

В текущем сезоне Жезус провел за «Манчестер Сити» 39 матчей, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт действует до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.

Габриэл Жезус
Эрлин Холанн
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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