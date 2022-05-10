Габриэл Жезус близок к переходу в «Арсенал». На решение повлиял потенциальный трансфер Холанна

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус близок к переходу в «Арсенал», сообщает Sport.es.

25-летний бразилец изъявил желание сменить клуб, так как хочет получать больше игрового времени. Жезус считает, что после потенциального переезда в Манчестер форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, он займет место на скамейке запасных.

В текущем сезоне Жезус провел за «Манчестер Сити» 39 матчей, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт действует до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.