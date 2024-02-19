Камоцци: «Кварацхелия способен заиграть в «Барселоне»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия имеет все игровые характеристики для достижения успеха в «Барселоне».

«Кварацхелия — феноменально талантливый футболист с огромным потенциалом. Он способен заиграть в «Барселоне». Игровые характеристики Хвичи позволят ему добиться успеха в «Барселоне», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Барселона» заинтересована в подписании Кварацхелии летом 2024 года.

В нынешнем сезоне грузинский вингер сыграл 31 матч, в которых отметился 6 голами и 5 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 80 миллионов евро. Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до конца июня 2027 года.