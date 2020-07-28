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«Барселона» хочет подписать защитника «Манчестер Сити» Гарсию

21:46
Эрик Гарсия. Фото ФК «Манчестер Сити».
Эрик Гарсия. Фото ФК «Манчестер Сити».
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Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия входит в сферу интересов «Барселоны», сообщают испанские СМИ. Футболист является воспитанником «Барсы».

По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб хотел бы подписать игрока нынешним летом. Если это не удастся, сине-гранатовые подождут до следующего лета, когда закончится его контракт. В таком случае футболист сможет перейти бесплатно как свободный агент. Указано, что «кулес» ищут потенциальную замену для Жерара Пике.

19-летний испанец в текущем сезоне провел 19 матчей за первую команду «Ман Сити» и сделал один результативный пас.

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