«Барселона» договорилась с «Атлетико» об аренде Феликса

«Барселона» согласовала с «Атлетико» переход нападающего Жоау Феликса, сообщает Marca.

По данным источника, каталонцы оформят аренду 23-летнего португальца.

В июле этого года Феликс заявил, что мечтает перейти в «Барселону». Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне форвард ни разу не выходил на поле. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

Во второй части сезона-2022/23 Феликс играл на правах аренды за «Челси». Он забил 4 мяча в 20 матчах за лондонский клуб.

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