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«Аякс» подписал ганского полузащитника Кудуса

17:22
Мохаммед Кудус. Фото ФК «Аякс».
Мохаммед Кудус. Фото ФК «Аякс».
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Полузащитник Мохаммед Кудус стал игроком «Аякса». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано будет действовать до 30 июня 2025 года.

Предыдущим клубом 19-летнего ганского футболиста был датский «Норшелланн». В текущем сезоне он провел за команду 27 матчей и забил 11 мячей при одной голевой передаче.

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