«Аякс» и «Селтик» поборются за форварда «Вест Хэма»

Форвард «Вест Хэма» Грэди Диангана, арендованный «Вест Бромвичем», может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 22-летнего англичанина претендуют «Аякс» и «Селтик». Лондонский клуб намерен оставить нападающего у себя на следующий сезон.

В текущем сезоне Диангана провел 43 матча в чемпионшипе, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Trasfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 млн евро.