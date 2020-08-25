«Аякс» готов предложить Суаресу 3 миллиона евро в год. Форвард не хочет покидать «Барселону»
09:09
Форвард «Барселоны» Луис Суарес не намерен покидать каталонский клуб, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио.
По сведениям источника, 33-летний уругваец не хочет уходить из испанского клуба из-за высокой зарплаты в размере 25 млн евро в год до выплаты налогов.
«Аякс» заинетерсован в переходе Суареса и предлагает игроку зарплату в 3 млн евро.
Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В прошедшем сезоне он отметился 21 голом и 7 передачами в 38 матчах во всех турнирах. Соглашение нападающего с «Барсой» рассчитано до июня 2021 года.