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Сегодня, 22:48

«Атлетико» ведет переговоры с правым защитником сборной Франции

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«Атлетико» ведет переговоры с защитником «Ланса» Джонатаном Клауссом, сообщает Sport.es.

После неудачных попыток трансфера зимой, «матрасники» решительно настроены укрепить позицию правого защитника в летнее трансферное окно. Приоритетной является кандидатура 29-летнего игрока сборной Франции.

В прошедшем сезоне Клаусс провел 40 матчей за «Ланс», забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Его контракт с клубом действует до июня 2023 года.

ФК Атлетико
ФК Ланс
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