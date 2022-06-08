«Атлетико» ведет переговоры с правым защитником сборной Франции

«Атлетико» ведет переговоры с защитником «Ланса» Джонатаном Клауссом, сообщает Sport.es.

После неудачных попыток трансфера зимой, «матрасники» решительно настроены укрепить позицию правого защитника в летнее трансферное окно. Приоритетной является кандидатура 29-летнего игрока сборной Франции.

В прошедшем сезоне Клаусс провел 40 матчей за «Ланс», забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Его контракт с клубом действует до июня 2023 года.