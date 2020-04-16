«Атлетико», «Севилья» и «Вест Хэм» интересуются защитником «Марселя» Сарром

Защитник «Марселя» Буна Сарр входит в сферу интересов нескольких клубов из топ-чемпионатов. Об этом сообщают Foot Mercato.

Сообщается, что футболистом интересуются «Атлетико», «Севилья» и «Вест Хэм». Мадридский клуб хочет приобрести конкурента для Кирана Триппьера на позицию правого защитника и может продать колумбийца Сантьяго Ариаса. «Марсель», несмотря на то, что нуждается в деньгах, чтобы оставить Сарра в команде. На Сарра также претендует клуб немецкой бундеслиги, название которого не указано.

28-летний француз в текущем сезоне провел 32 матча за «Марсель» и забил два мяча при трех голевых передачах. Его контракт истекает летом 2022 года.