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Сегодня, 16:50

«Атлетико» интересуется полузащитником «Аталанты» Эдерсоном

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«Атлетико» хочет подписать полузащитника «Аталанты» Эдерсона, сообщает Marca.

По информации источника, главный тренер мадридцев Диего Симеоне хочет видеть в составе команды опытного центрального полузащитника. Отмечается, что к игроку проявляют интерес «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 24-летний Эдерсон провел 36 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу. Контракт бразильца с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Источник: Marca
Футбол
ФК Аталанта
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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