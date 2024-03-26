«Атлетико» интересуется полузащитником «Аталанты» Эдерсоном

«Атлетико» хочет подписать полузащитника «Аталанты» Эдерсона, сообщает Marca.

По информации источника, главный тренер мадридцев Диего Симеоне хочет видеть в составе команды опытного центрального полузащитника. Отмечается, что к игроку проявляют интерес «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 24-летний Эдерсон провел 36 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу. Контракт бразильца с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.