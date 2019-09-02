«Аталанта» арендовала Кьяера у «Севильи»
17:02
Защитник «Севильи» Симон Кьяер продолжит карьеру в «Аталанте». Итальянский клуб арендовал 27-летнего норвежца на сезон, сообщает официальный сайт «Аталанты».
Кьяер выступал за «Севилью» с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах. Также Кьяер является основным защитником сборной Норвегии, за которую сыграл 89 матчей и забил 3 мяча.
Simon #Kjaer ? un giocatore dell'Atalanta! ??? Velkommen Simon! ???— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 2, 2019
Welcome @simonkjaer1989! ???
? https://t.co/YCBxMB0OWJ#WelcomeKjaer #Atalanta3uropa #GoAtalantaGo pic.twitter.com/my8MdPGLlo
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