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«Аталанта» арендовала Кьяера у «Севильи»

17:02
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Защитник «Севильи» Симон Кьяер продолжит карьеру в «Аталанте». Итальянский клуб арендовал 27-летнего норвежца на сезон, сообщает официальный сайт «Аталанты».

Кьяер выступал за «Севилью» с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах. Также Кьяер является основным защитником сборной Норвегии, за которую сыграл 89 матчей и забил 3 мяча.

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