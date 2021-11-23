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«Астон Вилла» может приобрести Баришича из «Рейнджерса»

00:17
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Защитник «Рейнджерса» Борна Баришич может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Daily Record.

По сведениям источника, на 29-летнего игрока сборной Хорватии претендует «Астон Вилла». Новый наставник бирмингемцев Стивен Джеррард хочет видеть игрока, с которым знаком по работе в шотландском клубе.

В текущем сезоне Баришич провел 14 матчей, в которых сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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