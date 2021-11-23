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«Тоттенхэм», «Интер» и «Наполи» интересуются Бремером из «Торино»

03:13
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Защитник «Торино» Бремер может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 24-летним бразильцем интересуются «Тоттенхэм», «Интер» и «Наполи». Текущий контракт игрока действует до лета 2023 года, однако руководство туринского клуба хочет продлить соглашение до 2025 года.

В текущем сезоне Бремер провел 12 матчей в серии А, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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