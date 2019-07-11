AS: "Реал" отказался от приобретения Неймара

"Реал" не намерен приобретать нападающего "ПСЖ" Неймара в летнее трансферное окно, утверждает AS. По информации СМИ, главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан не видит 27-летнего бразильца в команде.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент "Реала" Флорентино Перес заинтересован в покупке Неймара.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.

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