Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Артур хочет остаться в «Барселоне». Им интересуется «Ювентус»

09:34
Артур. Фото AS.
Артур. Фото AS.
Теги:

Полузащитник «Барселоны» Артур хочет остаться в команде. Об этом сообщил источник, близкий к игроку. Ранее появилась информация, что его хочет подписать «Ювентус».

«Артур на 100 процентов хочет остаться в «Барселоне», — приводит слова источника ESPN. — У него нет намерения сменить клуб. Для него нет смысла переезжать в Италию».

Ранее появилась информация, что 23-летний бразилец был переведен в дубль «Барселоны» и уже согласовал контракт с «Юве». В СМИ сообщалось о возможности его обмена на Миралема Пьянича.

На счету Артура 4 гола и 4 результативных передачи в 23 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 56 миллионов евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир