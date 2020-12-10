«Арсенал» включился в борьбу за Собослои

Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 20-летним венгром интересуется «Арсенал». При этом лондонцы столкнулись с «Лейпцигом» и «Баварией» в борьбе за хавбека. Немецкие клубы могут предложить игроку участие в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Собослои провел 8 матчей в Лиге чемпионов, в которых забил 4 гола.