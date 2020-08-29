«Арсенал» отдаст Холдинга в аренду

Защитник «Арсенала» Роб Холдинг следующий сезон проведет в аренде в «Ньюкасле», сообщает The Athletic.

По данным источника, сейчас 24-летний англичанин готовится ко встрече за Суперкубок Англии против «Ливерпуля», после которого и решится его судьба. Самым вероятным вариантом продолжения карьеры является годичная аренда в «Ньюкасл». В прошлом сезоне АПЛ Холдинг провел 8 матчей.

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» пройдет в субботу, 29 августа. Начало — в 18.30 мск.