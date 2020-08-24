«Арсенал» может арендовать Коутинью. «Бавария» хочет его сохранить, «Барселона» вернуть

У полузащитника Филиппе Коутинью появился еще один вариант продолжения карьеры. Как собщает Daily Mail, «Арсенал» заинтересовался его арендой. Правами на хавбека сборной Бразилии владеет «Барселона», прошедший сезон он провел на правах аренды в «Баварии». Накануне мюнхенцы выиграли Лигу чемпионов, победив в финале «ПСЖ» (1:0).

После финала стало известно, что Коутинью возвращается в расположение «Барсы», однако отмечается, что «Бавария» не против продлить его аренду.

У Коутинью уже есть опыт игры в Англии — с 2013 по 2018 год он защищал цвета «Ливерпуля», после чего перешел в «Барселону» за 106 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2019/20 Коутинью провел за «Баварию» 37 матчей, забил 11 голов и сделал 9 передач.