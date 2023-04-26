«Арсенал» интересуется Чуквуезе из «Вильярреала»

«Арсенал» рассматривает возможность подписания нападающего «Вильярреала» Самуэля Чуквуезе, сообщает Sky Sports.

По данным источника, на 23-летнего нигерийца также претендуют «Ливерпуль», «Реал Мадрид», «Эвертон», «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

Срок контракта Чуквуезе с «Вильярреалом» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Чуквуезе провел за команду 42 матча, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.