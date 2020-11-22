«Арсенал» хочет подписать Иско

Полузащитник «Реала» Иско может стать игроком «Арсенала», сообщает Todofichajes.

По данным источника, «канониры» готовы заплатить за 28-летнего испанца 36 миллионов евро, но мадридцы не готовы отпускать футболиста за такую сумму.

Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию».

Контракт 28-летнего хавбека с мадридским клубом рассчитан до лета 2022-го года. В нынешнем сезоне ла лиги Иско провел 7 матчей.