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Алексей Померко подписал контракт с «Торпедо»

21:02
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Полузащитник Алексей Померко подписал контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на год с возможностью продления еще на сезон.

С 2018 года он выступал за «Сочи». В сезоне-2020/21 31-летний полузащитник не провел за клуб ни одного матча.

Померко является воспитанником «Торпедо». Ранее выступал за «Амкар», «Химки», «Крылья Советов» и «Оренбург».

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