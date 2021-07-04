Алексей Померко подписал контракт с «Торпедо»
21:02
Полузащитник Алексей Померко подписал контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на год с возможностью продления еще на сезон.
С 2018 года он выступал за «Сочи». В сезоне-2020/21 31-летний полузащитник не провел за клуб ни одного матча.
Померко является воспитанником «Торпедо». Ранее выступал за «Амкар», «Химки», «Крылья Советов» и «Оренбург».
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