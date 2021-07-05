«Галатасарай» может арендовать Жедсона Фернандеша у «Бенфики» еще на сезон

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш может продолжить карьеру в «Галатасарае», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, турецкий клуб хочет арендовать 22-летнего португальца на сезон. Футболист уже выступал за команду из Стамбула в минувшем сезоне.

В сезоне-2020/21 Фернандеш провел 18 матчей за «Галатасарай», в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermrkt оценивает стоимость игрока в 12,5 млн евро.