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«Галатасарай» может арендовать Жедсона Фернандеша у «Бенфики» еще на сезон

00:12
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Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш может продолжить карьеру в «Галатасарае», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, турецкий клуб хочет арендовать 22-летнего португальца на сезон. Футболист уже выступал за команду из Стамбула в минувшем сезоне.

В сезоне-2020/21 Фернандеш провел 18 матчей за «Галатасарай», в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermrkt оценивает стоимость игрока в 12,5 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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