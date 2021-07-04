«Атлетико» в июле объявит о переходе Де Пауля
08:08
Полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль в ближайшее время подпишет контракт с «Атлетико», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, сделка уже оформлена, в июле мадридцы официально представят 27-летнего аргентинца. Сообщается, что за игрока заплатят 35 млн евро.
В минувшем сезоне Де Пауль пропустил лишь два матча своей команды в серии А, забив при этом 9 голов и отдав 11 результативных передач во всех турнирах. В Кубке Америки хавбек забил один гол в 5 матчах.
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