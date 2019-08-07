Александр Гришин - о Чалове: "Если тебя приглашают в сильнейший чемпионат, чего раздумывать?"

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал "СЭ" вероятный переход нападающего красно-синих Федора Чалова в "Кристал Пэлас", который предлагает за 21-летнего форварда 25 миллионов евро.

- Не рано ли Чалову уезжать из ЦСКА в Англию?

- Думаю, не рано. В такой чемпионат, как в Англии, еще надо попасть. Если предложение есть и его все устраивает, ему надо ехать в "Кристал Пэлас".

- Его физически там не сломают, не затопчут?

- Да нет. Он нормально играет, у него хорошие габариты. Все будет в порядке.

- Сумма в 25 миллионов евро за него не завышена?

- Если такую сумму предлагают, значит, он стоит этих денег, значит, не все просто так. Правильно?

- Ничего, что он может уйти в не самую топовую команду?

- Здесь выбирать Федору, куда и как двигаться. Главное, какой маршрут он выберет. Но уезжать все-таки надо. Если на самом деле есть предложение, а не очередная агентская игра.

- Получается, Федор перерос уровень РПЛ?

- Не сказал бы. Ему еще доказывать и доказывать, он только один сезон сыграл хорошо. Если предложение есть, повторюсь, ему надо ехать. Если тебя в сильнейший чемпионат в мире приглашают, чего раздумывать? Потом такого предложения может и не быть.

В сезоне-2018/19 Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал семь голевых передач. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. Портал transfermarkt оценивает нападающего в 16 миллионов евро. В текущем сезоне Чалов провел четыре матча и забил два гола. (Арман Мкртчян)