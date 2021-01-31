«Алавес» арендовал Пеллистри у «Манчестер Юнайтед»
19:27
«Алавес» взял в аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» Факундо Пеллистри, сообщает официальный сайт испанского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.
? @FPellistri07 joins Deportivo Alav?s loaned by @ManUtd until the end of this season ?#GoazenGlorioso ? pic.twitter.com/ZjZMasSJPp— Deportivo Alav?s ??? (@alaveseng) January 31, 2021
19-летний уругваец в текущем сезоне провел шесть матчей за дубль «МЮ». В его активе два гола и один результативный пас.
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