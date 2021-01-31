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«Алавес» арендовал Пеллистри у «Манчестер Юнайтед»

19:27
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«Алавес» взял в аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» Факундо Пеллистри, сообщает официальный сайт испанского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

19-летний уругваец в текущем сезоне провел шесть матчей за дубль «МЮ». В его активе два гола и один результативный пас.

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