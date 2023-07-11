«Аль-Хилаль» готов заплатить за Бернарду Силву 70 миллионов евро

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает CBC Sport.

По сведениям источника, на 28-летнего португальца претендует «Аль-Хиляль», который готов заплатить за игрока 70 млн евро.

В сезоне-2022/23 Силва провел 54 матча, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2025 года.